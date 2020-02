Tutti a tifare da Sorrento a Massa Lubrense. Dalle ore 18 di oggi, al Pala Latterio Barca, si sta svolgendo la gara di andata di Coppa Italia che vede la Folgore Massa impegnata in una trasferta difficile, contro il Letojanni che vorrebbe il sostegno dei propri tifosi per tutto il tempo. La squadra di casa, consapevole dell’impresa che sarà tenuta a compiere, scenderà in campo con il desiderio di rivalsa per la sconfitta dell’ultima di campionato con il Palermo e, in aggiunta, la voglia di proseguire il cammino in Coppa. I peninsulari d’altro canto, si batteranno per continuare la lunga serie di risultati positivi per trovarsi così il terreno spianato quando, il 12 febbraio alle 20:30, affronteranno la gara di ritorno in casa!