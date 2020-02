Paestum, Cilento . Incidente nel pomeriggio, autoambulanza si ribalta. Tre feriti Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Capaccio Paestum, la strada che collega Paestum al Capoluogo. un’ambulanza dell’Asi che per cause ancora da accertare si è improvvisamente ribaltata.

A bordo tre persone, tutte rimaste ferite per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti altre tre ambulanze e i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Da ricostruire la dinamica del sinistro. Presente anche il sindaco della città dei templi Franco Alfieri che sopraggiungeva con il suo Suv. Per fortuna solo una gran paura