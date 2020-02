Orrore a Boscoreale , violentata bambina di 10 anni. Indaga la polizia di Castellammare

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Una vicenda orribile a pochi chilometri dalle zone turistiche di Pompei e della Penisola sorrentina sulla costa di Sorrento, di cui ci occupiamo. Ad appena 10 anni è stata violentata da un branco di ragazzini tra i 10 e i 13 anni che avrebbero anche filmato le violenze. E’ l’orrore subito da una bambina a Boscoreale, secondo quanto riporta il quotidiano ‘Metropolis’. Da quanto raccontato dalla bimba il primo episodio si sarebbe consumato ad agosto dello scorso anno: presa con la forza e trascinata in uno scantinato del Piano Napoli.

“I sei componenti della banda (anche se le indagini portate avanti dalla procura presso il tribunale per i minorenni dovranno stabilire se tutti e sei gli indagati hanno davvero partecipato a questo rito dell’orrore) filmano e fotografano ciò che avviene”, riferisce il quotidiano. E quelle violenze non si fermano: tra novembre e dicembre dello stesso anno, a cinque mesi da quell’episodio terribile, la bambina li incrocia di nuovo. La scena è la stessa. Anche il luogo in cui i sei ragazzini decidono che debba subire nuove violenze è uguale. Sempre lo stesso scantinato. Stavolta la bambina racconta tutto e parte l’indagine. Ieri, conclude ‘Metropolis’, in una stanza protetta del commissariato di Castellammare, si sono svolti gli interrogatori dei sei ragazzini, accusati di violenza sessuale, davanti al pm del tribunale dei minorenni.