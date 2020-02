Oggi si festeggia in tutto il mondo il “Darwin Day” per celebrare la nascita di Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzione

Oggi, 12 febbraio, si festeggia il “Darwin Day”, un appuntamento che si ripete ogni anno e che vuole celebrare la nascita, avvenuta il 12 febbraio 1809, di Charles Darwin, il padre della teoria dell’evoluzione. In questa giornata internazionale sono molte le celebrazioni in ogni parte del mondo, un motivo valido per parlare di scienza e progresso. Questa ricorrenza è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte del biologo britannico stesso, avvenuta nel 1882, ma continua tutt’oggi in tutto il mondo. Una giornata diventata occasione per ispirare le persone a riflettere sui valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale e sulla loro importanza per la società. Comincia oggi ma, grazie ad eventi collaterali come dibattiti e conferenze, si protrae fino al mese di aprile. In Italia i Darwin Day sono stati celebrati a partire dal 2003 e continuano ad avere un seguito anche oggi visto che, nonostante sia stata pubblicata nel 1859 all’interno del libro “L’origine delle specie per selezione naturale”, la teoria dell’evoluzione è ancora giovane e attualissima.