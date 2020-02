Oggi Festa Nazionale del gatto , ecco perché il 17 febbraio La Festa Nazionale del Gatto ricorre il 17 febbraio ed è nata nel 1990. La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi affascinanti animali spesso bistrattati. La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che così motivò la sua idea nel proporre questa data che racchiude molteplici significati: febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe regole” e il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura e morte stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al gatto , Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite. il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”! Buona festa del gatto!!