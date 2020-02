Myvitaly e Biofach …il VerdepuroBio è stato l’unico integratore antiossidante con estratti di foglie di olivo presente alla più importante fiera mondiale del Biologico a Norimberga …su 3792 stand e oltre 47 mila visitatori., Myvitaly è stato il Brand, unico nel suo genere, ad essere il più ricercato, per l’unicità del suo prodotto sia per i benefici, sia perché è un integratore unico che unisce la bellezza con l’alimentazione bio . Il segreto della dieta mediterranea racchiuso in VerdepuroBio www.myvitaly.it/vitabio #biofach# bio#natura#salute#wellness#bellezza#gluten free#vegan Ok#pressione arteriosa#rughe#anti-age#antiossidante# diabete# colesterolo#

sull’economia globale. In effetti, visto le circostanze, le aspettative erano molto altalenanti, si temeva addirittura, un forte calo per assenza del mercato cinese che, fortunatamente non è avvenuto e questo solo perché, l’interesse per la difesa dell’ambiente, sta diventando di primaria importanza, forse oggi, più di ieri. La Biofach, rappresenta la principale fonte d’ispirazione e punto d’incontro tra sostenitori dell’ecologia, con scambi commerciali e networking, dove si parla di tecnologie e sviluppo alimentare, senza contaminazione esterna. Per un’azienda, avere l’opportunità di partecipare con uno stand espositivo, significa essere leader nel settore Biologico, per quanto riguarda la coltura agroalimentare e la cosmesi naturale e che ha l’obiettivo, di sviluppare un programma salutare per l’uomo e la sua prevenzione. Tantissime le aziende che puntano all’internazionalità di questo settore e 567, sono state quelle Italiane che vi hanno partecipato. Questo numero, non è una sequenza ordinaria, bensì, la quota consistente del mercato Made in Italy, presente in fiera con 3.792 espositori, provenienti da 110 paesi. Tra questi, l’azienda Myvitaly s.r.l. che quest’anno ha partecipato per la prima volta, ha fatto il suo ingresso, con il piede giusto, affermandosi con il nuovo prodotto della sua vasta gamma: il Verdepuro Bio, unico nel suo genere, grazie all’utilizzo degli estratti di foglie di olivo. L’Integratore-Antiossidante naturale, ha conquistato subito la scena, perché un unico prodotto ha rappresentato sia la Biofach, per l’alimentazione, sia la Vivaness, per la cura del corpo, facendo trovare all’azienda di Montebelluna (TV), subito la strada giusta, tramutando la sua sfida in successo. Il Verdepuro Bio l’integratore Biologico, Gluten Free e Vegan Ok, ha come ingrediente primario, le foglie di olivo ed essendo, un ingrediente abbastanza sottovalutato e poco considerato (pochi ne conoscono i benefici) è stato motivo di grande interesse in fiera, per i numerosi buyers professionisti e catene d’importazione di prodotti alimentari biologici, provenienti da diversi paesi come la Francia, Germania, Spagna, Emirati Arabi, Regno Unito e Svizzera, che incuriositi, hanno cercato e affollato lo stand del Brand Myvitaly, pubblicizzato nella rivista guida della fiera, la Bio & Consumi dove, è stato selezionato e pubblicato il Verdepuro Bio. Per i Titolari Myvitaly, questa è stata la conferma che, il loro lavoro è in linea con il trend mondiale e possono ritenersi solo che soddisfatti poiché, sono al passo con le tendenze e puntano all’innovazione che sta crescendo nel rispetto della natura. La loro ricerca ha dato come risultato, il giusto compromesso tra fitoterapia e wellness, di uso alimentare per il benessere fisico, per la salute e prevenzione, una vera missione grazie al grande lavoro di studio sulle proprietà della pianta dell’olivo, riuscendo ad ottenere anche, le approvazioni del Ministero della salute. Inoltre con il Verdepuro Bio, l’azienda ha aperto i confini internazionali e ha dato anche la possibilità alle Farmacie e Parafarmacie, di larghe vedute, di poter promuovere un integratore naturale ad ampio spettro, adeguandosi alla nuova tendenza di sviluppo del mercato, dove il web si è affiancato ai negozi, viaggiando insieme senza barriere di confini. Norimberga, è la meta di tanti operatori del settore naturale, è l’ambizione di tutti avere una vetrina espositiva, ma per partecipare, le aziende vengono sottoposte ad attente valutazioni, selezionando i prodotti che superano i seri controlli sulle certificazioni, per accertarne la qualità e l’assenza di manipolazioni e lavorazioni artificiali. Biologico significa “missione alla vita” e la BIOFACH e VIVANESS 2020, è una realtà internazionale che unisce il mondo con gli esperti del settore, attraverso incontri tra professionisti e produttori di mercati biologici, seminari e tendenze di sviluppo di mercato e in questo mondo globale, il Made in Italy si è posizionato al terzo posto, per quanto riguarda le aree dedicate all’organico, dopo la Spagna e la Francia. Questo significa che finalmente anche in Italia, l’interesse e l’attenzione verso la natura e l’ambiente sta superando le aspettative e si ha la consapevolezza che sta cambiando anche il modo di vivere delle persone. Ritornare all’agricoltura biologica e alla tutela delle materie prime con l’annessa manipolazione dei prodotti in modo naturale, rispettando i vari processi di semina, di coltura e di lavorazione, significa avere prospettive di vita più salutari, dove con l’alimentazione, si può ancora prevenire e in qualche caso, anche curare il corpo. Il potere della natura, non ha limiti, anche se la maltratti, è li, che aspetta il momento buono, per tornare alla luce perché, in qualsiasi condizione atmosferica o territoriale, favorevole o avversa e all’insaputa di tutti, tra terreni fertili o tra asfalti e cemento, c’è sempre un seme che germoglia. La natura, ci insegna ad amare e a volersi bene e le aziende, che hanno esposto alla Biofach, si sono presi un incarico morale molto importante, con regole precise, credendo nel domani ma, con un futuro Bio.

A cura di Sabrina Abbrunzo