Nuove regole al cimitero di Castellammare di Stabia. Vietato utilizzare luci votive “fai da te” per le tombe dei propri defunti

Castellammare di Stabia. Lo scorso mese la ditta “Lumir” di Pompei si è aggiudicata l’appalto di 43.000 euro per la gestione, fino alla fine del 2020, delle luci votive al camposanto della città. E nei giorni scorsi la ditta ha reso noto un elenco di regole da rispettare all’interno del cimitero di Via Napoli, fra le quali viene fatto divieto di utilizzare lampade “fai da te” comprese quelle a batteria. La ditta ha precisato che, chi fosse interessato, nel corso dell’anno potrà prenotare lampade occasionali per qualsiasi ricorrenza. Dal primo marzo prossimo le luci “fai da te” eventualmente ancora presenti sulle tombe verranno rimosse. Viene, inoltre, specificato che sarà possibile installare le lampade perenni anche per i nuovi loculi, nel cimitero nuovo e nella chiesa, precedentemente sprovvisti dei relativi impianti elettrici attualmente realizzati. Non sono mancati i primi dissensi da parte dei cittadini che non si trovano d’accordo con le nuove regole imposte e che vorrebbero essere liberi di utilizzare delle luci “fai da te” per illuminare le tombe dei propri cari.