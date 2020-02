North Cape 4000. Tra i partecipanti Peppe Romano e Luigi Valiante, da Salerno a Capo Nord

Sarà una grandissima avventura quella che vivranno i partecipanti di North Cape 4000: oltre quattromila chilometri, 150 ciclisti provenienti da 35 nazioni diverse, un continente, 11 nazioni e una meta leggendaria: Capo Nord, sulla punta nord dell’isola di Magerøya, nella parte più settentrionale della Norvegia continentale.

La traversata di oltre quattromilatrecento chilometri da percorrere in bicicletta in un tempo massimo di 22 giorni, prenderà il via il prossimo 25 luglio, dal Lago di Garda, per giungere fino a Capo Nord. Si tratta quindi di un’esperienza ciclistica senza eguali, un’avventura in bicicletta per atleti capaci di pedalare per 300 km al giorno o semplici amanti dell’avventura a due ruote, che annovera tra gli iscritti anche due salernitani: Peppe Romano e Luigi Valiante, rispettivamente di 54 e 57 anni. «Un grande sogno sportivo raggiungere capo nord in bici» ha detto Peppe Romano, il quale ha lanciato una raccolta fondi su Facebook a sostegno dell’impresa.