Niente panico coronavirus. Capri, Positano, Ravello, Sorrento e Amalfi scuole aperte . In Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina nessun caso di conoravirus, che , ricordiamolo, è alla stregua di una influenza “Da lunedì riaprono le scuole e saranno regolari le attività degli uffici pubblici. Niente panico, altrimenti si ferma l’Italia”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, specificando che l’ordinanza emessa nei giorni scorsi ha efficacia fino a domenica 1 marzo. Quindi, da lunedì 2, se non dovessero venir fuori nuove emergenze, le attività sospese riprenderanno regolarmente. “Oggi avremo una videoconferenza con il presidente del Consiglio e con i presidenti delle altre Regioni: se non dovessero esserci altre indicazioni per noi vale l’ordinanza emessa nei giorni scorsi, che prevede la riapertura delle scuole da lunedì”, ha specificato De Luca.

Vincenzo De Luca ha reso pubblici stamattina i dati aggiornati dei casi positivi da coronavirus in Campania. I contagiati sono attualmente 13, così suddivisi territorialmente: 9 a Napoli, 2 a Caserta e Mondragone, 1 a Salerno (zona Vallo della Lucania), 1 a Benevento (zona Guardia Sanframondi). Siamo di fronte a numeri davvero minimali