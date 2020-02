Nell’attesa di vincere la guerra, la Fogore Massa vince un’altra battaglia!

SECONDO SET

Borghetti apre i tentacoli su Vinci (0-2), Martina impatta (2-2), ma il primo tempo griffato Deserio e l’attacco out di Siena riportano la Folgore avanti (2-5). Matheus accorcia, ma Lugli risponde immediatamente, ed il coach pugliese ferma tutto sul 3-7. Borghetti inventa una traiettoria diagonale impossibile (4-8), Ferenciac difende su Vinci con Lugli a togliere la polvere dall’incrocio delle righe, quindi Epifani e Matheus non si intendono e la Folgore sale 5-11. Ferenciac ringhia a muro (5-12), D’Amico e Vinci non trovano le misure del campo, quindi Sartirani vince il duello con Vinci ed è monster block (6-16). Denza vola sul servizio di Epifani, Lugli va in bagher da Ferenciac, che non perdona da zona 2 (7-17). Sartirani giganteggia su Siena, Ferenciac trova l’ace sulla riga di fondo, Pacucci attacca in mezzo alla rete, e Sartirani trova il 3° muro nel parziale (saranno 7 complessivamente) alzando la saracinesca su Matheus (8-21). Borghetti finalizza due strepitose difese di Ferenciac, Deserio replica a Matheus (10-24), e poi Ferenciac chiude con un attacco lungolinea (11-25).

TERZO SET

Martina prova a farsi sentire trascinata da Schena e D’Amico (3-1), ma quando Lugli si accomoda dai 9 metri sono dolori per la ricezione pugliese. Borghetti inventa un lob dolcissimo a scavalcare il muro e poi va di giustezza sulla riga (3-5), i padroni di casa pareggiano con Vinci, quindi Matheus risponde a Deserio per il 6-6. Aprea e compagni provano ad accelerare e Martina va fuori giri: il nastro non aiuta Matheus, Ferenciac trova un block-out impossibile in controtempo, Deserio fa ace ed ancora Ferenciac diventa un incubo per i propri avversari (6-11). Lugli la piazza da seconda linea (6-12), i biancoverdi calano permettendo a Martina di rientrare (9-12). Sartirani sovrasta tutti, Lugli preferisce la precisione (10-14), Borghetti è devastante mentre i padroni di casa incassano un cartellino rosso per proteste (13-17). D’Amico mura Lugli (15-17), Borghetti e Ferenciac fanno il bello ed il cattivo con coach Cavalera costretto a fermare tutto sul 15-19. Il punto di Vinci è soltanto un’illusione: prende posto Deserio ai 9 metri e la Folgore piazza un break pesantissimo che conduce dritto alla conquista del parziale. Matheus non passa e chiude Ferenciac, Vinci non trova il campo, Sartirani trova un primo tempo e poi si leva sontuoso su Vinci, quindi la bordata out di Matheus vale il 16-25.