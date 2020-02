Nei mari del sud est asiatico è caos. Traffico crocieristico in tilt per cronavirus

Le notizie che arrivano dal mondo marittimo non sono delle migliori, nei porti cinesi e in quelli giapponesi, si parla di chiusure e quarantene a seconda della provenienza della nave. Quarantena per una nave passeggeri media da 3000 persone significa due settimane senza contatti fisici. Il porto di Hong Kong è il fulcro della situazione.

10 passeggeri Test positivo per Coronavirus su Diamond Princess

Migliaia di persone affrontano passare due settimane bloccate su una nave Princess Cruises messa in quarantena al largo del porto di Yokohama, in Giappone, dopo i primi risultati

Servizi di traghetto sospesi tra Macao e Hong Kong

I servizi di traghetto tra Hong Kong e Macao sono stati sospesi a tempo indeterminato in un’altra misura drammatica volta a limitare la diffusione del micidiale

Nave da crociera del Giappone Quarantines su cui navigava il passeggero del Coronavirus

Le autorità giapponesi stanno correndo per contenere un eventuale scoppio del coronavirus di Wuhan dopo che è stato svelato che una crociera infetta .

Holland America Liner Stuck nel Mar Cinese Meridionale

Fino a 2000 persone rimasero bloccate su una nave da crociera nel Mar Cinese Meridionale dopo che alla nave Holland America fu rifiutato l’ingresso nelle Filippine a causa

AIDAperla ha negato l’ingresso in St Lucia

St Lucia, sabato 1 febbraio, ha negato una nave da crociera con oltre 3 000 passeggeri a bordo dell’ingresso nel porto di Castries dopo che le autorità sanitarie avevano

Carnival annuncia nuove restrizioni di viaggio dovute al Coronavirus

Carnival Cruise Line ha annunciato nuove restrizioni di viaggio a causa dell’epidemia di Coronavirus. Tutti i passeggeri che hanno viaggiato in Cina negli ultimi

Le due navi da crociera bloccate a Hong Kong e in Giappone

Attualmente ci sono due grandi navi da crociera con migliaia di passeggeri a bordo bloccate a Hong Kong e in Giappone, dopo che alcune persone che vi avevano viaggiato in precedenza sono risultate positive al nuovo coronavirus. La nave World Dream è ferma nel porto di Hong Kong con circa 1.800 passeggeri a bordo, dopo che le autorità sanitarie hanno accertato che un numero imprecisato di persone che erano state sulla nave sono risultate infette. Nelle scorse settimane sulla nave avevano viaggiato circa 4mila passeggeri, che sono sbarcati in Cina e a Hong Kong il 24 gennaio. Tre di questi successivamente sono risultati infetti. Nel viaggio successivo 30 membri dell’equipaggio si sono sentiti male, riportando sintomi simili a quelli dell’influenza: per questo motivo sono stati ricoverati in un ospedale di Hong Kong in isolamento. Lunedì la nave era attraccata nel porto di Keelung, a Taiwan, dove sono sbarcati alcuni passeggeri, ma martedì le è stato negato l’attracco nel porto di Kaohsiung, sempre a Taiwan, e ha quindi fatto rotta verso Hong Kong.

L’altra nave da crociera, la Diamond Princess, si trova ferma nel porto di Yokohama, in Giappone, con 3.711 persone a bordo, di cui 428 statunitensi, dato che un precedente passeggero, un 80enne di Hong Kong poi rientrato in patria, è risultato infetto dal virus. Complessivamente finora 10 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus, e sono state trasportate in ospedale. Tutti gli altri passeggeri, invece, rimarranno sulla nave in quarantena per 14 giorni.