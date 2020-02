Nasce “Specter”, il primo personaggio gay targato Disney

Già scattano le prime polemiche da parte le associazioni cristiane e conservatrici per il nuovo arrivato in casa Disney: “I nostri figli non dovrebbero essere soggetti a cartoni di indottrinamento gay”, è il coro che si è alzato da più parti. Si parla di Specter, il nuovo personaggio omosessuale targato Disney comparso nel film animato “Onward – Oltre la magia”. Per i cristiani a poco vale il fatto che l’outing duri giusto lo spazio di una battuta.

In realtà la Disney non è nuova in fatto di inclusione e ce lo dimostrano episodi come il cambio di cast nel “Re Leone”, con l’ingresso di voci di attori di colore, oppure gli sforzi compiuti nel realizzare il live action dedicato a Mulan con soli attori e attrici asiatici.

Si tratta di un passo importante verso il mondo LGBTQ, come dichiara anche Kori Rae, produttore Pixar, in un’intervista rilasciata a Yahoo Entertainment: “Abbiamo voluto aprire un po’ il nostro mondo e renderlo più rappresentativo della società intorno a noi”.