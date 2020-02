IL NAPOLI VINCE IN RIMONTA CON INSIGNE E FABIAN RUIZ

I gol: 26′ Chancellor, 49′ Insigne (r.), 54′ F.Ruiz. Bel Brescia ma Napoli vince e sale al 6o posto

Continua la risalita in campionato del Napoli che a Brescia vince in rimonta – sei vittorie nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa Italia – e può così dedicarsi con la testa migliore al primo round degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona, atteso al San Paolo martedì sera. Un po’ di fatica vera, la squadra di Rino Gattuso la deve fare solo per poco più di un tempo quando va sotto nel risultato e soffre l’aggressività della squadra di casa. Un rigore a inizio ripresa spiana poi la strada agli ospiti che la ribaltano in 5′ affossando il Brescia che comincia a vedere la serie B vicina.

“Napoletani Coronavirus”. Questo il coro partito dalla Curva nord del Brescia alla mezz’ora della partita tra Brescia e Napoli, in corso al Rigamonti di Brescia. Il coro era stato intonato già una prima volta qualche minuto prima.