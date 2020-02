Napoli – Il Verde sulla Città

Napoli – Questa mattina presso la sede dell‘Unione Industriali di Napoli a Palazzo Partanna in Piazza dei Martiri 58, alle ore 11:00, sarà presentato il progetto “Il Verde sulla Città” dedicato alla riqualificazione di una parte del Parco Virgiliano, recentemente riaperto al pubblico. Il progetto che vede impegnati un gruppo di cittadini spinti da puro spirito civico e amore per la propria città, riunitisi sotto la sigla “Comitato Salviamo il Parco della Rimembranza”(Parco Virgiliano), ha registrato anche il supporto disinteressato di privati e del FAI, che hanno contribuito alla creazione di un fondo di 250mila euro per gli interventi.

info www.fondoambiente.it; provaciancoraeancora@libero.it

Dal sito del FAI : “ll Comitato nasce per promuovere una nuova vita del Parco Virgiliano: ripiantumazione, cura ordinaria del verde e la messa in sicurezza dei costoni e di tutte le aree. Questi sono i punti su cui vogliamo muoverci. Obiettivo è restituire alla città nella sua originaria bellezza il Parco Virgiliano che per la naturale conformazione e posizione sul Capo di Posillipo, con la spettacolare veduta a 360 gradi sul golfo di Napoli e di Pozzuoli, è un notevole attrattore culturale e paesistico. E non solo. Il parco nel suo progetto iniziale è stato dotato di spazi per la fruizione di concerti e spettacoli di teatro all’aperto. E’ dotato di un campo di atletica e ospita periodicamente competizioni sportive. Il Parco Virgiliano è l’unico parco pubblico del quartiere Posillipo frequentato tutti i giorni da famiglie con bambini, sportivi, anziani, giovani, turisti”.