Napoli un ricordo al professor Aldo De Gioia amava raccontare con gentilezza la città

Addio ad Aldo De Gioia (nella foto). È venuto a mancare il noto saggista, autore, storico e poeta. Aveva 85 anni. Ha saputo, con la gentilezza che lo ha contraddistinto e con profonda competenza, raccontare Napoli, la sua guerra, il suo Teatro e la sua Canzone, mettendo sempre a disposizione la sua persona al servizio del prossimo con altissimo spirito cristiano. I funerali di De Gioia sono stati celebrati oggi, 25 febbraio 2020, alle ore 9 presso la chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, come ci ha annunciato il giornalista di Positanonews Alberto Del Grosso che aveva di lui tanta stima

Noi di Positanonews vogliamo omaggiarlo col Video di Emilia Sensale e Antonio Fiorino

Aldo De Gioia foto Del Grosso

EL ALAMEIN

Di Aldo De Gioia

Dedicata ai soldati italiani di tutte le guerre caduti per l’onore d’Italia.

EL ALAMEIN

Di Aldo De Gioia

Dedicata ai soldati italiani di tutte le guerre caduti per l’onore d’Italia. Partette ‘nu surdato ‘na matina ……

Pure tant’anne fa’ nascette ‘o sole:

era d’estate for “a sta marina.

Surdate ‘e mare,terra e d’aviazione

venettero p’’a strada d’’a Stazione.

Appriesso a lloro mamme currevano,

*** sore, mugliere e nnammurate,

tutte chiagnevano.

Sunavano ‘e ssirene dint’ o puorto

d’’e nnave ca partevano p’a guerra:

turpediniere, caccia, ‘ncruciature,

e quante abbraccie, lacreme, preghiere.

Ognuno era pronto p’a partenza,

fumava ‘na milit o popolare,

guardava miez’ ‘o mare.

Pensava “VINCEREMO !”

“Avanti!”, dicette ‘o cumannante:

nisciuno se fermaie.

Pe‘ radio se cantava “Tornerai”.

Era ‘na festa ‘ncoppa ‘a ‘sta banchina;

partette ‘nu surdato ‘na matina ……… Mo’ state tutte quante sotto terra,

EL ALAMEIN è ‘o nomme ca ve coce,

ce stà nu sacrario e’ ncoppa ‘na bandiera

mmiez’ ‘o deserto ca ve dette ‘a croce.

Ma site sempre vive dint’ o core,

chi v’aspettava nun ve po scurdà,

Guagliune ca teniveve vint’anne:

site guagliune pe’ l’eternità !

Partette ‘nu surdato ‘na matina, chillu surdato era papà !