Napoli. Sospetto contagio da Coronavirus per un assistente di volo, ricoverato al Cotugno per la prevista profilassi

Napoli. Un assistente di volo di 29 anni è arrivato questa mattina a Capodichino proveniente dalla Francia presentando un’alterazione della temperatura corporea. Immediatamente è scattata la procedura di emergenza e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, per eseguire i test richiesti dalla prevista profilassi per il Coronavirus. Il trasferimento dall’aeroporto all’ospedale è avvenuto a bordo di un’ambulanza del 118 allestita per l’assistenza specifica dei casi sospetti di infezione.

Giunto nel nosocomio il 29enne è stato posto sotto osservazione ed in isolamento per valutare i sintomi presentati. Si precisa che il soggetto presentava solo febbre e nessuno dei criteri epidemiologici sospetti per il Coronavirus. Ma, avendo ricoperto nell’ultimo mese diverse tratte aree tra cui alcuni paesi asiatici, si è ritenuto necessario far scattare la procedura di emergenza. Si attendono, quindi, i risultati dei test per sapere se si tratta di un caso di Coronavirus oppure no.