Napoli. Ritrovato al Vomero il cadavere di un 20enne, sarebbe precipitato nel vuoto dopo aver partecipato ad una festa

Tragedia a Napoli. Nel pomeriggio di oggi al Vomero, in via Aniello Falcone, è stato rinvenuto il cadavere di un 20enne. Si tratta di Gugliemo Celestino, figlio di una coppia di professionisti residenti a Via Caravaggio. Il giovane era scomparso da ieri notte. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c’era già più da fare. Sul luogo del ritrovamento anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. Stando alle ricostruzioni il 20enne aveva partecipato in serata ad una festa in un locale del posto e sarebbe poi precipitato nel vuoto da un’altezza di cinque metri. Per accertare le cause del decesso si attende l’esito dell’esame autoptico.