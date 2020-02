Napoli . I Presidenti Macron e Conte: ingresso a Palazzo Reale! Servizio di Pamela Cuomo

Napoli . Summit Italia-Francia a Napoli: Conte incontra Macron I Presidenti Macron e Conte: ingresso a Palazzo Reale! Servizio di Pamela Cuomo giovane cronista di Positanonews.

L’entrata di Palazzo Reale a Napoli si è trasformata in un ingresso istituzionale, con red carpet e la banda dell’arma dei Carabinieri per accogliere magistralmente il Presidente Emmanuel Macron e il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di fianco al tricolore italiano, è stato issato quello francese, simbolo del Vertice bilaterale Italia-Francia, che si sta tenendo proprio in questi minuti, per dar seguito ai cd. Trattati del Quirinale. Napoli è blindata e messa in sicurezza grazie alle forze dell’ordine e al comportamento sempre amichevole e festoso del popolo napoletano che ha accolto gli ospiti del Vertice italo-francese.

Dopo aver visitato il Teatro San Ferdinando e il Cristo Velato, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è giunto a Palazzo Reale di Napoli, accompagnato dal premier italiano Giuseppe Conte, per il summit Italia-Francia. Presenti i ministri di entrambi i Governi che si riuniranno per tutto il pomeriggio per rinforzare la collaborazione tra i due Paesi. Per l’esecutivo italiano, tra gli altri, presenti Luigi Di Maio, Sergio Costa, Danilo Tonielli, Paola De Micheli, Lucia Azzolina, Luciana Lamorgese. “

Positanonews é presente sul posto e offre il video d’ingresso dei presidenti.