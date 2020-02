Napoli - Ospedale Pausilipon: l\'acquario tac per i bambini

L’ospedale Pausilipon di Napoli, pensa ai più piccoli che purtroppo, si sa non essere immuni da controlli che potrebbero risultare anche traumatici. Ecco perché un esame come la tac, diventa improvvisamente un viaggio nell’oceano.

Rivoluzionaria idea, progettata da GE Healtcare, per i bambiniche effettuano controlli nel reparto di radiologia oncologica pediatrica diretto da Massimo Zeccolini, dove potranno sottoporsi ad un esame come la Tac con un sistema di ultima generazione, pensato proprio per eliminare i timori e mettere a proprio agio i piccoli pazienti del reparto dell’ospedale di Napoli.

La nuova tecnologia ASIR mira a ridurre drasticamente i rumori e la durata dell’esame stesso e, con l’inserimento di un monitor nell’ambiente, sarà possibile far “viaggiare” i piccoli pazienti in un mondo sottomarino, tra immagini di coralli e stelle marine, entrando in un timone posizionato al centro della stanza adibita alla Tac. Tutto l’ambiente intorno a loro sarà dunque trasformato in un viaggio dove la fantasia, si spera anche solo per qualche minuto, prenderà il sopravvento su tutto il resto