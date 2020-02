Napoli, nuovi fondi per il verde cittadino

Nei giorni scorsi si è svolta presso la Sala Consiliare “Silvia Ruotolo” della V Municipalità Vomero-Arenella in via Morghen la prima conferenza sul verde urbano di Napoli, promossa dal Comitato “Gazebo Verde” e coordinata dalla dott.ssa Maria Teresa Ercolanese. A margine dell’incontro, al quale hanno partecipato numerosi esperti, i rappresentanti del Consiglio Comunale di Napoli Diego Venanzoni e della Regione Campania Silvestro Caputo, Dirigente Agronomo di Palazzo Santa Lucia, hanno confermato che ci saranno nuovi finanziamenti dati in appannaggio delle dieci Municipalità di Napoli per fronteggiare l’emergenza verde del territorio.

di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)