Napoli. Libreria Vitanova. Presentazione del romanzo di Maria Gabriella Mariani “Ologramma. Sette vite per non morire” (Guida Editori).

Articolo di Maurizio Vitiello – Sarà presentato romanzo di Maria Gabriella Mariani “Ologramma. Sette vite per non morire” (Guida Editori).

Martedì 3 marzo 2020, alle 18, nella Libreria Vitanova (Viale Gramsci, 19 – Napoli) presentazione del romanzo di Maria Gabriella Mariani “Ologramma. Sette vite per non morire” (Guida Editori).

Dopo l’introduzione di Piero Antonio Toma ne parleranno con l’autrice gli scrittori Raffaele Messina e Mauro Giancaspro.

Il libro evoca una denuncia del male, ma al tempo stesso il desiderio di vivere.

Un imprevisto comune a molti, un incidente di percorso, un male che chiede una soluzione. Una crisi dalla quale nasce la voglia di risolvere il problema, appellandosi a tutte le risorse che l’autrice ha a disposizione.

La Mariani, senza voler essere autobiografica, in senso stretto, scrive per esprimere se stessa e usa tante chiavi di scrittura e di lettura per analizzare la nostra epoca, con i suoi momenti laceranti, i suoi sprazzi di luce e di ombre.

Libro interessante; da leggere.

Maurizio Vitiello