A Napoli l’agenda con la mappa dell’ammiraglio ottomano Piri Reis (1465 – 1554)

Napoli. Oggi, 5 febbraio 2020, si presenta il calendario agenda con le mappe nautiche e i portolani dell’Italia meridionale “Calendario Piri Reis 2020” presso la sede della Società Umanitaria Napoli in Piazza Vanvitelli, 15, Aula Magna “Massimo della Campa”, 4° piano alle ore 17:30. Ḥājji Muhyieddin Piri Ibn Ḥājjī Meḥmed, noto come Piri Reìs fu ammiraglio ottomano (Reʾīs significa “comandante”), ma è più noto per essere stato l’autore di un Kitāb-i bahriyyè (“Libro del mare”), un portolano del Mediterraneo, e una “mappa del mondo”, oggi conservata nel museo del Topkapi, che riporta con notevole precisione le coste dell’Africa e abbastanza bene quelle del nuovo mondo, disegnata partendo da materiali spagnoli e portoghesi e datata 1513. Il “Calendario Piri Reis 2020” delle Edizioni Frame Ars Artes, sarà presentato dalla Prof.ssa Maria Sirago, Storica della Navigazione e da Domenico Natale, Storico dell’Arte. Interverranno Paola Pozzi, responsabile della Frame Ars Artes e Antonio Mussari, Direttore del Museo del Mare di Napoli.

a cura di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)

