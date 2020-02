Napoli. Intervento mai eseguito prima in Italia salva una madre e la sua bambina

E’ festa oggi a Napoli: è stato eseguito con successo Policlinico Federico II un intervento chirurgico difficilissimo, mai eseguito prima in Italia e con pochissimi eguali al mondo. Sono state salvate una madre con la sua bambina ancora in grembo, grazie all’equipe di cardiochirurghi quidata dal professor Emanuele Pilato. Determinante è stato anche il lavoro dei ginecologi, coordinati da Maurizio Guida con Laura Sarno, dell’ equipe di anestesisti rianimatori, guidata da Giuseppe Servillo, e altresì dei perfusionisti, coordinati da Alessandro Notarnicola.

Ha avuto tutto inizio nel momento in cui al Centro per le gravidanze a rischio del policlinico è arrivata una richiesta di controllo tramite l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Emodinamica (UTIC) diretta da Giovanni Esposito, richiesta per una donna di 37 anni, per la quale si presentava una “Possibile infezione virale al quarto mese di gravidanza”. Dopo le analisi e gli accertamenti, il quadro clinico della donna era fortemente compromesso, con i medici preoccupati soprattutto per l’esame ecografico, il quale evidenziava una massa intracardiaca che minacciava la vita della mamma e della piccola, effettuato da Maria Angela Losi. Tramite la risonanza magnetica, le possibilità sono state ridotte a due: tumore cardiaco o grande trombo intraventricolare, con rischio di infarto e embolia. L’equipe di Maurizio Galderisi, responsabile del programma interdipartimentale di emergenze cardiovascolari e complicanze oncoematologiche, ha deciso di tentare un approccio non chirurgico, il quale non ha portato però ai risultati sperati.

E’ stato così effettuato l’intervento, ritenuto a quel punto l’unico modo per salvare le due vite.

«Dovevamo operare la madre – hanno spiegato gli esponenti dell’equipe di cardiologi e ginecologi – facendo sopravvivere la bimba nonostante la privazione della normale circolazione sanguigna fornita dal battito cardiaco della mamma. Una procedura chirurgica da pianificare partendo da zero».

Altrettanto centrale l’interazione con l’equipe anestesiologica per limitare l’utilizzo di farmaci dannosi al feto, pur conservando un’efficacia per la mamma.

Un lavoro di pianificazione immenso e dettagliato,al quale era da aggiungere un altro fattore fondamentale, quale il tempo: tutta l’operazione doveva essere programmata ed eseguita in tempistiche strettissime. Tre diverse equipe sono state impegnate in contemporanea per questo intervento: i cardiochirurghi e gli anestesisti-rianimatori per la materiale esecuzione dell’intervento, e gli ostetrici (con infermieri specializzati e una strumentazione chirurgica ad hoc) pronti ad intervenire in caso di un’aborto o di un’emorragia uterina.

Dopo l’intervento, eseguito agli inizi di gennaio, la bravura e la determinazione dei medici ha fatto in modo che la forza della vita trionfasse, rimuovendo la formazione trombocita e mettendo il cuore della donna nelle condizioni di funzionare regolarmente.

«Ancora una volta il nostro Policlinico ha dimostrato di essere un perno essenziale della rete assistenziale Campana – commenta il direttore generale Anna Iervolino -. Dalla prima visita ad un intervento straordinario, questa mamma ha visto rinascere le sue speranze di vita e quelle della bimba che aveva in grembo. Risultati come questo non si possono ottenere senza grandi professionalità, né senza una straordinaria capacità di coordinamento tra le diverse unità operative. Un lavoro di squadra che consente a questo policlinico di offrire a pazienti campani e non moltissime prestazioni di eccellenza, cancellando i viaggi della speranza e anzi diventando motivo di migrazione sanitaria attiva».

La bambina, che verrà al mondo in primavera, si chiamerà Vittoria. Una “Vittoria” in tutti i sensi quindi, quella ottenuta da queste formidabili equipe di medici che hanno lavorato all’unisono per compiere un vero e proprio miracolo.