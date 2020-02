Napoli insegue l’Europa , la Lazio prima. Ma il campionato falsato dalle partite rinviate da coronavirus

Napoli-Torino 2-1 nella seconda partita giocata oggi per la 26/a giornata del campionato di Serie A porta gli azzurri al sesto posto, a Lazio Vince e va al primo posto davanti la Juventus, ma il campionato è falsato dalle partite rinviate da coronavirus. Niente porte chiuse: per evitare un danno d’immagine in tutto il mondo (oltre al danno economico) le cinque partite di serie A previste in un primo tempo senza spettatori sono state spostate al 13 maggio. Ha vinto la linea portata avanti con fermezza dal mondo dello sport, con in testa il presidente della Juve Andrea Agnelli, preoccupato che la partitissima di domani sera fra i bianconeri e l’Inter si potesse giocare senza pubblico. Oggi era in programma Udinese-Fiorentina (alle 18), domani Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e in serata appunto Juve-Inter. Le altre gare di questo weekend si svolgeranno regolarmente, e a porte aperte.

Lukic subito pericoloso in avvio, poi il Napoli rischia ancora e la difesa salva sulla linea: è assedio Toro nei primi minuti. Alla quale, però, risponde uno squillo di Insigne. Milik è pericoloso con Insigne all’8′ ma Sirigu ci mette una pezza. Partita sofferta fino al 19′ quando uno stacco di testa dello specialista Manolas dopo una punizione porta in vantaggio gli azzurri. Al 23′ però Insigne si divora il raddoppio involandosi da solo e tirando in bocca a Sirigu. Lorenzo ci riprova al 29′ con un gran tiro che non va. Milik ci prova di testa al 42′ ma il portiere granata si oppone ancora. Termina così il primo tempo.

ella ripresa il Napoli prova a mantere il pallino del gioco. Milik va vicino al raddoppio al 55′ ma il suo tiro è deviato. Poi è l’altro polacco, Zielinski, a non inquadrare la porta da buona posizione. Lobotka si rende protagonista di una grande giocata, per poco non segna: è tra i migliori in campo. E’ dominio Napoli, che continua a spingere. Peccato per un tiro a giro di Insigne che non entra dentro. Altra occasione clamorosa per Sirigu che spara addosso a Sirigu. Al 74′ entra Mertens per Milik (senza gol). Politano ha pure lui una chance a porta vuota ma coglie l’esterno della rete. A questo punto il Napoli rischia e per poco Zaza non ne approfitta di rovesciata. Pure Belotti ci prova da lontano ma per fortuna il tentativo va a vuoto. Entra anche Allan per Lobotka. E all’82’ arriva finalmente il raddoppio azzurro con Di Lorenzo, lesto a mettere in rete un assist di Mertens. Gattuso fa fuori Politano per Elmas. I granata però accorciano con Edera: gol di testa a tre minuti dalla fine. Un po’ di sofferenza ma arrivano i tre punti.

IL TABELLINO

Napoli-Torino 2-1 (1-0) in una partita del campionato di serie A.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian Ruiz, Lobotka (34′ st Allan), Zielinski, Politano (38′ st Elmas), Milik (29′ st Mertens), Insigne. (1 Meret, 27 Karnezis, 13 Luperto, 6 Mario Rui, 31 Ghoulam, 4 Demme, 7 Callejon, 11 Lozano). All: Gattuso.

Torino: (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Rincon (38′ st Verdi), Baselli (21′ st Meite), Ansaldi, Lukic, Zaza (38′ st Edera), Belotti. (25 Rosati, 18 Ujkani, 30 Djidji, 80 Adopo, 4 Lyanco, 17 Singo, 34 Aina, 21 Berenguer). All.: Longo.

Arbitro: Mariani di Roma.

Reti: nel pt 19′ Manolas; nel st 37′ Di Lorenzo, 46′ Edera.

Angoli: 7-1 per il Napoli.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Rincon, Zaza, Edera e Allan per gioco scorretto. Spettatori: 25 mila.