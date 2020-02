All’annuncio,Napoli incontra l’Havana, siamo accorsi come redazione Positanonews, forti e motivati da argomenti condivisi. Le celebrazioni dei 500 anni di fondazione dello stato cubano, nel Palazzo Reale di Napoli, teatrino di Corte, oltre ad uno spettacolo musicale , e l’incontro con l’Ambasciatore, prevedevano anche la presentazione del libro L’anarchico elegante di Alessandro Senatore, che racconta la storia di Oreste Ferrara, napoletano che agli inizi del secolo si trasferisce a Cuba e offre il suo contributo per la organizzazione giuridica e materiale dello stato. In Penisola Sorrentina Amalfitana abbiamo Gaetano Pagano di Melito, che più tardi, affiancò il Che, il monumento ai caduti di Sant’Agnello è una parte del grande monumento sull’Avenida a l’Havana dedicato a Gutierrez, autore Niccolini, o il monumento bronzeo la conversazione di Etienne, posto a Cuba davanti all’ambasciata italiana e sulla costa amalfitana all’ingresso di Casa Angelina

Presentazione del libro “L’Anarchico Elegante” di Alessandro Senatore

Palazzo Reale di Napoli – Teatro di Corte

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 17:00

Dopo la presentazione tenutasi,lo scorso novembre, all’Havana, nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni della fondazione della città, parleremo dell’avvocato napoletano Orestes Ferrara- e tracceremo un’analisi storica sui primi anni della Repubblica caraibica.(1896-1933)

La nuova edizione è impreziosita dal prologo di #EusebioLeal (Ediciones Boloña).

Moderatore Massimo Milone Direttore Rai Vaticano

Intervengono:

Anna Imponente Direttore del Polo Museale di Napoli

Lisset Argüelles Responsabile dei temi culturali Ambasciatab di Cuba in Italia

Domenico Ciruzzi Presidente Fondazione Premio Napoli

Luis Martí Mingarro Già Presidente UIBA e Decano Ordine Avvocati di Madrid

Luigi Mascilli Migliorini Storico

Saranno presente oltre all’autore:

Luigi de Magistris Sindaco di Napoli

José Carlos Rodríguez Ruiz Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia

Al termine ci sarà un’esibizione di musica tradizionale cubana del Septeto Naborí