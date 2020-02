Napoli. Incidente sulla tangenziale a Capodichino, muore un motociclista Poco dopo le 17.15 sulla Diramazione Capodichino, nel tratto compreso tra la Diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, incidente all’altezza del km 3,1 che ha coinvolto una moto. Nell’incidente il motociclista ha perso la vita e il passeggero è rimasto ferito. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari. Al momento sul luogo dell’evento sono in corso i rilievi da parte degli enti competenti. Il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione Napoli.