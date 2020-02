Napoli. Gli avvocati sfilano in manette per protestare contro la riforma Bonafede

Gli avvocati napoletani sfilano in manette per protestare contro la riforma Bonafede sulla prescrizione. È la provocazione che ha aperto la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Le toghe contestano la legge che, evidenziano, rischia di trasformarsi in un “ergastolo processuale per cittadini imputati a vita”. Si sono presentati in manette e con la Costituzione sotto il braccio nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

«L’intervento sulla prescrizione è necessario, ma mi interrogherei perché siamo arrivati a questa situazione», ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla protesta degli avvocati. «Se il processo funzionasse in maniera adeguata a uno Stato di diritto forte – ha affermato – la riforma non sarebbe necessaria. Questa riforma è un sintomo evidente del fallimento complessivo del sistema giudiziario del nostro Paese».

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha detto al riguardo: «Mi auguro soprattutto che non vada avanti questa scellerata riforma ipotizzata di eliminazione della prescrizione. Non si può scaricare sui cittadini il ritardo e l’inefficienza del sistema giustizia nel nostro Paese. Questo mi sembra un passo clamoroso e inaccettabile verso l’imbarbarimento giudiziario dell’Italia».

La protesta è stata promossa dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Antonio Tafuri, contro la riforma Bonafede sulla prescrizione. Quando ha preso la parola il rappresentante del Ministero della Giustizia, Concetta Lo Curto, dell’Ufficio legislativo, gli avvocati si sono alzati in piedi esponendo cartelli con la scritta: “Rispettate la Costituzione”.

«Viviamo in una società che sembra incattivirsi e nella quale vi è sempre più bisogno di legalità e di giustizia. È importante che chi subisce una violenza o un torto sappia di poter contare su un sistema giudiziario che è in grado di tutelare i suoi diritti», ha detto l’alto magistrato. E ha aggiunto: «per mantenere la fiducia dei cittadini è necessario innanzitutto un recupero dell’efficienza del sistema giudiziario. Una giustizia che arriva a distanza di molto tempo rischia di essere inutile». Per quanto riguarda i magistrati, ancora, «non credo che la fiducia dei cittadini si possa guadagnare con la ricerca del consenso popolare e con la visibilità mediatica, ma con l’applicazione indipendente della legge e con un comportamento eticamente corretto».