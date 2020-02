Napoli-Coronavirus, buone notizie: 50 tamponi effettuati al Cotugno tutti negativi

Buone notizie giungono da Napoli. Sono stati effettuato quest’oggi ben 50 tamponi all’ospedale Cotugno i quali sono risultati tutti negativi al Coronavirus. I tamponi sono stati effettuati su casi sospetti segnalati all’ospedale che si occupa di malattie infettive.

A riportare la cosa è l’ANSA. Proprio ieri sera era stata diffusa l’informazione di primi contagi in Campania, oggi per fortuna una buona notizia.

Il sindaco De Magistris ha chiarito in conferenza stampa: “Qui nessun focolaio, lunedì riapriranno le scuole. Il Comune ha istituito un tavolo sul coronavirus che si è riunito due volte, ma gli allarmismi non hanno ragione di esistere. Il tavolo mi ha chiesto di farmi portavoce di un messaggio di rassicurazione”.

Allo stato non c’è nessun caso ‘autoctono’ a Napoli e in Campania, sono tutte persone che sono andate nei focolai infettivi della Lombardia. Qui non c’è nessun focolaio.

I provvedimenti sono centralizzati e alle indicazioni del governo, della Protezione civile, del ministero della Salute, ci atteniamo con assoluta precisione e puntualità bisogna evitare che il panico produca più decessi del coronavirus”.