Napoli come Copenaghen, si può fare!

Napoli – Metropolitana Spa lavora già da un anno ad una proposta in project financing grazie alla quale si realizzerà anche a Napoli, come già accade a Copenaghen una nuova linea totalmente automatica che unirà il nodo di Piazza Garibaldi alla stazione dell’Alta velocità di Afragola. I treni senza guidatore, saranno gestiti da un computer in tutta sicurezza come già accade a Milano e Brescia. Ingegneri italiani, ex Ansaldo (ora Hitachi) hanno lavorato alla linea inaugurata da poco a Copenaghen, che possiamo definire un vero e proprio gioiello anche dell’ingegneria italiana con treni attivi 24 ore su 24, per una mobilità pari a 240mila passeggeri al giorno. E’ stato proprio Ennio Cascetta a seguirne lo sviluppo e la realizzazione come membro della commissione di vigilanza e si spera, con questa esperienza tecnico organizzativa alle spalle, di replicare a Napoli, lo stesso tipo di linea che secondo il proggetto napoletano passerà per Casoria e collegherà tutta l’area Nord della città con la zona metropolitana. Per l’attuazione l’unico nodo sono i fondi che si spera di recuperare quanto prima, in un momento triste per Napoli che registra la chiusura di Tirrenia, lanciare un segnale forte di investimenti nei trasporti è necessario oltre che augurabile per migliorare i servizi di una città che non vuole essere fanalino di coda in Europa dei trasporti.

a cura di Luigi De Rosa

(nella foto la metropolitana di Copenaghen realizzata anche con il contributo di ingegneri italiani)