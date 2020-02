Napoli, controlli in attività commerciali etniche: raffica di sanzioni e sequestri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno effettuato vasti controlli nella città e in provincia. In totale si parla di 347 persone identificate, 134 veicoli controllati e tantissime sanzioni elevate.

Tanti i controlli nel quartiere Vasto. Qui, i militari della compagnia Stella e quelli del Reggimento Campania, oltre a uomini del NAS e personale ASL hanno effettuati ispezioni in diverse attività commerciali etniche della zona.

In una macelleria gestita da un 58enne nigeriano, sono stati sequestrati ben 208 chili di carne. Contestato lo stato di cattiva conservazione e la presenza di insetti e parassiti. Tra i dipendenti dell’attività anche un lavoratore “in nero”. Per il titolare una sanzione di 1800 euro.

In una macelleria islamica, invece, sono stati trovati ben 1800 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. Pari a 3500 euro la multa notificata.

Multata anche una paninoteca gestita da un cittadino pakistano, nonché un ristorante di cucina orientale e un’enoteca. In un bar gestito da due napoletani, invece, sono stati trovati due lavoratori in nero e contestate carenze igieniche e assenza di tracciabilità degli alimenti in vendita per sanzioni pari a 13933 euro.