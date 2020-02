Napoli. Conte e Macron fanno tappa da Scaturchio. Come scrive La Repubblica Napoli, prima di ogni vertice internazionale, prima di riunioni ufficiali, accordi bilaterali, importanti decisioni, c’è sempre tempo per un fuoriprogramma. Soprattutto se a Napoli e soprattutto se c’è di mezzo un buon caffè. E un babà. Così il presidente Emmanuel Macron, subito dopo aver visitato il Teatro San Ferdinando e la Cappella Sansevero, ha fatto tappa alla sede storica di Scaturchio in piazza San Domenico Maggiore. Due tazzine di espresso al bancone: uno per lui e uno per il suo ospite, il premier Giuseppe Conte. “Siamo onorati di questa visita – dice la responsabile dell’esercizio – il presidente Macron ha voluto appositamente assaggiare un nostro babà, dolce di origine non napoletana, ma che secoli di ricette e reinterpretazioni hanno inserito nella cultura pasticciera della città”. Il responso? “Delicieux”. Il tutto offerto dalla casa, ma i due non hanno voluto saperne: “Hanno insistito per pagare”, affermano dalla pasticceria. Caffè e dolce (più due ministeriali) sono stati rigorosamente offerti dal padrone di casa, il presidente Conte, che per l’occasione ha anche voluto acquistare tre “caffè sospesi”, un’usanza tutta partenopea che ha particolarmente colpito Macron.