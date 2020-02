Napoli Capodichino cresce con l’ampliamento dell’hub di Salerno. I piani di sviluppo del Mezzogiorno

Napoli Capodichino cresce con l’ampiamento dell’hub di Salerno. I piani di sviluppo degli aeroporti del Mezzogiorno sul Rapporto Sud del Sole 24 Ore di venerdì 14 febbraio.

La sperimentazione dell’auto senza guidatore e gli investimenti del gruppo Gls a Napoli. Sono queste le inchieste nel Rapporto Sud del Sole 24 Ore di venerdì 14 febbraio che racconta pure una storia particolare: Talarico, l’artigiano di Napoli che vende ombrelli ai cinesi. Inoltre l’intervista al ministro per il Sud Provenzano

L’aeroporto di Napoli ha l’obiettivo di espandersi grazie alla pista del nuovo hub di Salerno: lo sviluppo degli aeroporti del Mezzogiorno, con il dettaglio delle risorse stanziate per ogni singolo progetto, è il focus del Rapporto Sud che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 14 febbraio. Nel numero sono illustrati i dettagli della prima gara da 39 milioni – tutto il progetto prevede 250 milioni – per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Salerno che dà il via all’allestimento dello scalo di Pontecagnano, affidato alla Gesac.

Per quanto riguarda il progetto “Auto senza pilota”, la Campania è pronta per la sperimentazione. Al via la piattaforma tecnologica finanziata dalla Regione con 50 milioni di fondi Ue. All’interno del Rapporto Sud del Sole 24 Ore i dettagli del programma “Mobilità sostenibile e sicura” per il quale la Campania ha una dote cospicua di fondi europei pari a 50 milioni del Por Fesr 2014 – 2020 (48 per la ricerca e 2 per agenda digitale). La regione è l’unico ente che punta alla sperimentazione, non su una pista a circuito chiuso, ma su strada, in ambiente reale.

Il caso Gls che investe 12 milioni a Napoli per realizzare il nuovo quartier generale al servizio del capoluogo e della sua provincia: nell’area di Napoli Est, in via Ferrante Imparato, sarà allestita una struttura di 8 mila metri quadrati di cui 1.500 per uffici. I lavori sono in corso e l’inaugurazione è prevista a settembre. La nuova sede risponde alle esigenze sorte dalla crescita dell’ecommerce con consegne in uno/due giorni.

La storia di Talarico, storica bottega di ombrelli dal 1860 che oggi vende pezzi unici a Pechino e a Londra. Manici a testa di uccello, o con il viso di Totò, in 23 essenze di legno, o metallo, tessuti in seta, quella prodotta una volta nel vicino borgo di San Leucio in provincia di Caserta, oggi solo in Piemonte, nelle fabbriche di Giussano, vicino Cantù.

Tra le esclusive del Rapporto Sud, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 14 febbraio, anche l’intervista al ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano, che nel mese di marzo farà un tour nelle aree interne del Mezzogiorno per presentare anche lo stanziamento per le imprese: 90 milioni a sostegno delle imprese delle aree interne del Sud.