Napoli. Cafè Philo. Incontro con Teresa Grasso su “La forza della gentilezza nella relazione inter-individuale”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Teresa Grasso a Cafè Philo a Napoli, martedì 18.02.2020.

Teresa Grasso è sociologa e mediatrice familiare; da 20 anni coordina interventi socio – educativi a favore delle famiglie con fragilità sociale e all’interno del Centro Antiviolenza “Artemisia”, si occupa del contrasto alla violenza di genere.

Ma la sua poliedrica curiosità professionale la spinge sempre ad indagare nuovi orizzonti: è tutore pubblico, è competente nel campo della maternità reclusa e dal 2017 si occupa infatti di Gentilezza, come modalità per la gestione positiva dei conflitti.

Napoletana, trasferitasi a Chiavari (Genova) dove attualmente risiede, Teresa non ha mai perso il legame con il territorio campano, dove si è formata e dove ha compiuto i primi passi in campo lavorativo.

“La gentilezza – sostiene Teresa Grasso – è una modalità della relazione che ha bisogno di essere praticata; è una modalità di confine, che può rilevarsi nella condivisione, nella solidarietà e nell’amicizia. Si basa sul riconoscimento della comune vulnerabilità, del comune destino e si identifica come pratica quotidiana che, giorno dopo giorno, nutre il senso dell’esistenza”.

Vedi invito in allegato.

Incontro da non mancare; da non perdere.

Maurizio Vitiello