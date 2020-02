Napoli. Bellenger: “Un caloroso benvenuto a Napoli al Presidente Macron.”

Articolo di Maurizio Vitiello – Bellenger: “Un caloroso benvenuto a Napoli al Presidente Macron.”

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, a causa di un piccolo infortunio, seguirà a distanza la visita del Presidente francese in città grazie ai continui contatti con il Consolato.

Sylvain Bellenger ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I Francesi si sono sempre sentiti a casa, qui a Napoli. Lo era Murat particolarmente legato alla Reggia di Capodimonte al punto da far costruire il ponte della Sanità per accedervi, lo era Alexandre Dumas direttore degli Scavi di Pompei dal 1861 al 1864 e lo sono oggi io, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Con questo animo francese-napoletano do il mio più caloroso benvenuto al Presidente Emmanuel Macron che oggi sarà in città. Un increscioso incidente al tendine d’Achille mi blocca in ospedale e mi impedisce di essere fisicamente presente, ma sono in costante contatto con il Consolato Francese per seguire le fasi del vertice bilaterale Italia-Francia, che servirà, sicuramente, a rafforzare le nostre già solide relazioni culturali”.

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger ricorda a tal proposito le recenti mostre di Gemito e Giordano a Parigi, realizzare in collaborazione con il Petit Palais e di prossima inaugurazione qui a Napoli: Gemito. Dalla scultura al disegno (19 marzo-26 giugno 2020) e Luca Giordano. Dalla Natura alla pittura (6 aprile-12 luglio 2020).

Ovviamente, visita del Presidente Macron da seguire.

Maurizio Vitiello