Napoli. Asl: “Le indennità devono essere restituite”

Un’indennità oraria aggiuntiva di 5,16 euro sarebbe stata indebitamente riconosciuta e percepita per anni dal personale medico convenzionato del 118 impiegato presso i Saut delle Asl campane. A sostenere questa tesi sono gli organi di polizia giudiziaria e la Corte dei Conti, che hanno spinto alla revoca delle indennità. Pertanto, i medici dovrebbero rinunciare dai 300 agli 800 euro al mese.

L’anomalia ha cominciato a manifestarsi circa 15 anni fa, con il passaggio dal vecchio al nuovo contratto di lavoro, con accordi integrativi che non tenevano conto di 10mila lire (oggi appunto 5,16 euro) di remunerazione aggiuntiva oraria: cifra che doveva restare in piedi fino alla stipula del nuovo contratto di lavoro della Medicina generale (che regolamenta il lavoro dei medici convenzionati del 118). Nel 2005 arriva il nuovo impianto della norma (ancora oggi in vigore), che gli organi giudiziari interpretano in maniera restrittiva laddove quel «nuovo contratto» di 15 anni fa parla di compensi omnicomprensivi, escludendo quindi tale indennità. «C’è un’interpretazione negativa da parte della Asl – avverte Enzo Schiavo, della Fimmg – ma questa indennità era concepita ed è extracontrattuale e secondo la nostra interpretazione non è stata mai abolita». La Asl Napoli 2 nord è stata la prima a comunicare con una nota di fine gennaio la stop all’erogazione, nei giorni scorsi si è mossa anche la Asl Napoli 3 Sud e si teme che tutte le altre, a cominciare dall’Asl 1 che ha competenza sul capoluogo, procedano in tal senso sulla scorta delle sollecitazioni dell’autorità giudiziaria.

«Siamo stati costretti a tale valutazione precauzionale dalla Corte dei conti – dice Antonio D’Amore, manager della Asl Napoli 2 nord – ma riteniamo che ogni approfondimento di tale restrittiva interpretazione sia da approfondire in sede regionale e di comitato che occupa degli accordi contrattuali. A mio avviso ci sono dei margini per evitare una tagliola che effettivamente penalizza un settore vitale della rete delle cure e che configurerebbe il paradosso di un nuovo contratto più penalizzante di quello precedente. Noi abbiamo per ora bloccato l’indennità in autotutela ma siamo consapevoli del lavoro delicato che viene svolto dal servizio, attivandoci per primi nel riconoscere tutte le indennità per lavoro usurante previste dal nuovo contratto di lavoro nazionale. Queste però non compensano la perdita dalla voce extracontrattuale precedentemente riconosciuta».

