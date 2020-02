Napoli. Allo stadio San Paolo lo striscione solidale della Curva B: “Uniti contro il Covid-19”

In occasione della partita Napoli-Torino, disputatasi questa sera allo stadio San Paolo, è stata scritta una bella pagina nella storia della tifoseria. Infatti, in Curva B è stato esposto uno striscione con una scritta di solidarietà: “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Covid-19”. Questi sono i tifosi veri, quelli che nei momenti di difficoltà mettono la rivalità calcistica in secondo piano per dimostrarsi uniti in una partita ben più importante e che non vede alcuna distinzione tra Nord e Sud.