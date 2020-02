E’ arrivata l’ordinanza che in tanti si aspettavano. Domani, giovedì 6 febbraio, le scuole di Napoli rimarranno chiuse a causa del maltempo. E’ stata emanata e pubblicata pochi minuti fa l’ordinanza a firma del sindaco Luigi De Magistris: come si legge, ogni scuola di ogni ordine e grado e (compresi gli asili nido) oltre ai parchi e ai cimiteri cittadini resteranno chiusi a causa delle avverse condizioni meteo previste fino al pomeriggio di giovedì e riportate nell’avviso di allerta emanato ieri dalla protezione civile regionale.

Riportiamo il bollettino della Protezione Civile regionale.

“Venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a disporsi da Nord nella giornata di mercoledì 5 e a divenire localmente molto forti nella prima parte della giornata di giovedì 6. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Gelate notturne a quote basse e, persistenti, a quote collinari, nella giornata di mercoledì 5, e localmente anche a quote pianeggianti, nella giornata di giovedì 6”. Per questo, il Comune ieri ha disposto per oggi la chiusura dei “parchi pubblici ed i cimiteri”. L’amministrazione comunale ha raccomandato di attenersi alle norme comportamentali riportate sul sito web del Comune.