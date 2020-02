Napoli. Albero crolla all’ingresso di un asilo: paura per i genitori

Il forte vento sembra non dar tregua a tutti gli abitanti della campania, soprattutto in penisola sorrentina e provincia di Napoli e Salerno.

Ieri mattina un albero si è abbattuto proprio all’ingresso di un asilo in Via Lieti, a Napoli. Paura negli occhi dei genitori che hanno visto i propri figli in pericolo, ma non solo.

Fortunatamente nessun ferito o persona coinvolta, ma i bambini sono rimasti bloccati nell’istituto per via della chiusura dell’ingresso principale, prima di poter utilizzare l’uscita laterale per abbandonare l’edificio in tutta sicurezza.