Fonte Repubblica

– Il Napoli soffre gioca un brutto primo tempo e poi vince una partita fondamentale per tre punti europei alla vigilia della gara di Champions contro il mitio Barellona di Messi .. Seconda vittoria consecutiva in altrettante trasferte per il Napoli che batte in rimonta il Brescia e sale momentaneamente al sesto posto, a -3 dalla Roma che è quinta. Nel primo tempo Chancellor aveva illuso i lombardi con un gran colpo di testa, ma nei primi minuti della ripresa gli azzurri l’hanno ribaltata con un rigore di Insigne e con un magnifico gol di Fabian Ruiz. Brescia sempre più sul fondo della classifica, inchiodato a quota 16 e distante 7 punti dalla salvezza.

Il Napoli parte bene

4-3-2-1 per Lopez che davanti schiera Bjarnason e Zmrhal dietro Balotelli. A centrocampo Dessena, Tonali e Bisoli. Sabelli e Martella esterni bassi con Chancellor e Mateju a difesa di Joronen. Gattuso risponde col 4-3-3 con Politano, Mertens e Insigne in attacco. In mezzo al campo Fabian Ruiz, Demme ed Elmas. Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi, Manolas e Maksimovic davanti a Ospina. Il match si apre con un tiro-cross di Mertens che prende la parte alta della traversa. Il Napoli sembra avere spazi e attacca: al 10′ un sinistro di Fabian Ruiz termina alto di poco. Al minuto 20 lancio di Insigne e tiro al volo di Mertens in area, ma debole: blocca Joronen.

Segna Chancellor e gli azzurri spariscono

La gara cambia al 26′: c’è un calcio d’angolo battuto da Tonali e Chancellor di testa sovrasta tutti e insacca per il vantaggio lombardo. A questo punto ci si aspetta la reazione azzurra, ma la manovra degli ospiti si fa macchinosa e lenta, merito anche di un Brescia ben chiuso in difesa che non concede spazi. Non arrivano infatti più occasioni da rete per il Napoli, mentre allo scadere del tempo, sempre dopo un corner, Balotelli di testa non trova la porta.

Insigne e Fabian Ruiz ribaltano il risultato

Comincia il secondo tempo e dopo soli 2′ Insigne calcia e Mateju col braccio largo respinge. Protestano gli azzurri e poco dopo Orsato viene richiamato al Var: rigore netto. Sul dischetto ci va il capitano che spiazza Joronen per l’1-1. Dopo una piacevole azione del Brescia con Zmrhal che alla fine di testa manda la sfera alta, il Napoli completa la rimonta al 54′: Fabian Ruiz controlla al limite dell’area, palla sul sinistro e magico tiro a giro sotto la traversa. Poco dopo lo spagnolo ci riprova, dalla medesima posizione e sempre col sinistro, ma stavolta Joronen è attento. Al 64′ Mertens fa gol, ma c’è un netto offside e il belga, che fallisce momentaneamente l’aggancio al record di gol di Hamsik (121), esce rimpiazzato da Milik. Al minuto 72 la più grande occasione per i padroni di casa: gran palla in area di Skrabb, entrato da poco al posto di Bjarnason, e Balotelli sottoporta con l’esterno destro calcia clamorosamente alto. Il numero 45 ci riprova dopo con un tiro da lontano, ma senza fortuna. Nel finale del match il Brescia ci prova coraggiosamente, ma la difesa del Napoli tiene e gli azzurri conquistano tre preziosissimi punti in chiave europea.

Brescia-Napoli 1-2 (1-0)

Brescia (4-3-2-1) Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (40′ st Ndoj); Zmrhal, Bjarnason (20′ st Skrabb); Balotelli. (12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 9 Donnarumma, 19 Mangraviti, 24 Viviani, 29 Semprini). All.: Lopez