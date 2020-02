Mostra Personale “ The Force of Life” di Stefania Sabatino al Delle Arti di Salerno

Si terrà dall’ 08 al 29 febbraio 2020 al Teatro delle Arti di Salerno,diretto da Claudio Tortora, con la direzione artistica di Antonio Perotti, la Mostra Personale “ The Force of Life”

di Stefania Sabatino.

“ Per questa esposizione abbiamo scelto di proporre parte dei lavori degli ultimi anni, soprattutto tele di grandi dimensioni, nelle quali ho espresso con gran passione ed energia il mio senso della vita, spesso appannato dai falsi miti nei quali tentano di farci specchiare e dal veloce incalzare del quotidiano.

Il desiderio di costruire una realtà parallela, un’isola felice potrei dire per me è un “lavoro” continuo, il mio mondo è abitato virtualmente da figure generose “ESSERI” e nella loro rappresentazione come potrete vedere sulle tele in mostra, amo enfatizzare forme e cromie, trovando in loro rifugio, il connubio uomo-vita-natura le mie fonti di ispirazione.

Al fruitore chiedo…fermatevi e fatevi rapire, affacciatevi nel “loro” mondo senza pregiudizio ed iniziate il viaggio! ”

Biografia:

Stefania Sabatino artista e docente di Disegno e Storia dell’Arte, si diploma in Grafica Pubblicitaria e Fotografia e allieva del M° C. Di Ruggiero consegue la Laurea in Pittura con il massimo dei voti presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli; si specializza poi in Arti Visive e Discipline dello spettacolo presso la stessa Accademia.

Durante la sua vita artistica, affianca all’attività di pittrice quella d’illustratrice, realizzando illustrazioni e copertine per varie pubblicazioni, designer, scenografa, performer.

Negli anni, la sua ricerca artistica, si è evoluta e si è arricchita di nuovi mezzi espressivi. Nel suo lavoro si combinano spesso la scultura, la pittura e la scrittura creativa. Inoltre si cimenta anche in performances di body painting eseguite dal vivo, nella creazione di istallazioni e di video d’artista.

Inizia il suo percorso espositivo nel 1985, tra le mostre collettive si evidenzia la partecipazione al Padiglione Campano della 54 Biennale di Venezia, ancora alla 1° e 2° Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Salerno, allo “CHEAP festival” street poster art a Bologna; varie le presenze ad esposizioni presso il Giffoni Film Festival, tra cui l’ultima in ordine di tempo “Forever Young”. Tra le mostre personali ricordiamo “a IMMAGINE e SOMIGLIANZA” evidenze della fisicità comunicante, presso Pinacoteca Provinciale di Salerno; “LIVING IN A BOX” presso Galleria Mediterranea a Napoli; “Corpi come Anime vaganti” MATERIE 3 presso Fornace Falcone.

Ha partecipato alla fiera del libro d’artista a Barcellona, realizzando di qui in poi vari libri d’artista. Molti i critici ed i giornalisti che l’hanno recensita, tra questi A. Calabrese, M. Maiorino,V. Sgarbi. I suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero.

La opere di Stefania Sabatino saranno esposte presso il foyer del Teatro delle Arti

dal 08 al 29 febbraio 2020.

La mostra sarà visitabile dalle ore 17,00 alle 20,30. Ingresso: libero.

Antonio Di Giovanni