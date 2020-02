È morto Alfonso Pepe, il re del Panettone. Aveva solo 55 anni

Alfonso Pepe non ce l’ha fatta. Stamattina ci ha lasciato, dopo due anni di battaglia affrontata con coraggio e ottimismo, senza mai lasciare il posto di lavoro. Ha lavorato sodo anche questo Natale e in un video girato con la nostra Francesca Faratro ha lascato l’essenza del suo testamento, del suo progetto di vita: solo elementi naturali, niente altro. Ecco perché ha scalato tutte le classifiche, raccogliendo tutte le soddisfazioni possibili, partendo dalla sua pasticceria a Sant’Egidio del Monte Albino, piccolo paesino che annuncia la Costiera Amalfitana a chi sale per il valico di Chiunzi.