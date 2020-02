Monti Lattari. Stanziati 50mila euro a favore del Parco

Stanziati 50mila euro a favore del Parco dei Monti Lattari per il ripristino delle funzionalità e dell’attrezzatura dell’info point e dell’aula didattica nelle strutture dell’Ente Parco e della Regione Campania

Ossigeno Bene Comune, Città Metropolitana di Napoli finanzia l’intervento mirato alla realizzazione di un centro visite attrezzato che dovrà valorizzare i punti focali del territorio ed incentivare le escursioni naturalistiche. Questa mattina la firma della convenzione nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti, sede della Città Metropolitana che ha assegnato 50 mila euro all’Ente presieduto da Tristano Dello Joio. “Grazie al protocollo di intesa con l’Associazione Italiana Guide Escursionistiche Ambientali (AIGAE) – spiega Dello Joio – allestiremo la sede del Centro Visite del parco, presso i nostri spazi. Dai piedi del Faito creeremo il punto di raccolta e valorizzazione per i Monti Lattari allestendo un vero e proprio centro dal valore didattico e turistico”. Il progetto prevede l’allestimento di una sala da adibire a centro visite del Parco, arredata ed attrezzata di megaschermo per la proiezione del materiale promozionale dei luoghi, realizzazione di idonea cartellonistica informativa e realizzazione di una app destinata alla georeferenziazione dei percorsi in modo da rendere la fruizione degli stessi accattivante e innovativa.

“Alla progettazione e allestimento degli spazi prenderà parte anche l’architetto Rosario Savarese, che già rappresenta il Parco all’interno della commissione giudicatrice per il bando Eav “Fare Piazza al Faito”. Nel segno della continuità – spiega dello Joio – il nostro progetto di rilancio del Faito con esperti e professionisti del territorio si realizza. Il nostro impegno perché il Monte Faito non resti solo una montagna da vivere pochi mesi all’anno, prosegue nella direzione giusta. Grazie alla Città Metropolitana che ha creduto nella nostra idea e alla Aigae con cui ci onoriamo di collaborare”.