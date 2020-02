Montevergine. Il 2 febbraio si rinnova il pellegrinaggio “La Juta dei Femminielli”, ricordando quando la Madonna salvò due omosessuali dalla morte

Ogni 2 febbraio, giorno della Candelora, a Montevergine si rinnova il tradizionale pellegrinaggio, chiamato la “Juta dei Femminielli”, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di fedeli provenienti da tutta la Campania ed anche da altre regioni. I pellegrini salgono a piedi sul monte Partenio fino al Santuario della Madonna di Montevergine nel quale si trova, tra le tante statue e quadri, anche il ritratto della Madonna che i fedeli chiamano “Mamma Schiavona”. Ma cosa c’è dietro questo pellegrinaggio? Secondo un’antica leggenda medioevale il 2 febbraio 1126 due omosessuali erano stati allontanati dal paese ed imprigionati in un albero, completamente bloccati da lastre di ghiaccio, condannati a morire di freddo o sbranati dai lupi. Il loro destino era, quindi, segnato. Per loro sembrava non esserci scampo dalla morte atroce. Ma la Madonna, “Mamma Schiavona”, intenerita dal loro amore, intervenne per aiutarli aiuto squarciando il cielo coperto dalle nuvole e lasciando passare dei raggi di sole che, con il loro calore, sciolsero le lastre di ghiaccio ed i due giovani riuscirono a liberarsi mettendosi in salvo. La Madonna li salvò concedendo loro la possibilità di vivere e testimoniare la forza del bene. E’ per questo che ogni 2 febbraio, tanti omosessuali rendono omaggio alla “loro” Madonna e le rivolgono canti e preghiere. Il pellegrinaggio inizia alle prime ore del mattino ed il silenzio viene rotto nei pressi della scalinata che conduce alla porta del Santuario. I pellegrini, tenendosi a braccetto, intonano i loro canti per la Madonna. Il rito prosegue con la Candelora e l’accensione delle candele in onore della Madonna che vengono portate davanti all’altare. Si tratta di una celebrazione molto “teatrale” con canti, balli e pianti, ma tutto si svolge nel rispetto del luogo sacro. La festa continua poi sul sagrato sempre con balli e canti ed intonando i versi «Statti bona Madonna mia, l’ann’ che vene turnamm’ a venì».