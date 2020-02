Montepertuso ospita San Vito Positano – Real Paolomonte: calcio d’inizio alle 15:00

Costiera amalfitana. Positano, Montepertuso ospita il match che vedrà il San Vito affrontare il Real Paolomonte oggi alle 15:00 per la 22esima giornata del Girone D del campionato Promozione.

Una gara che si prospetta molto interessante dopo le tre vittorie consecutive da parte della squadra ospite e visto il successo nella gara d’andata a Paolomonte, dove i giallorossi in trasferta hanno portato a casa la vittoria grazie alla rete di Marzochella su rigore.

Il Real Paolomonte approda allo stadio De Sica, i ragazzi del San Vito li attendono con la voglia di dimostrare le loro qualità e lo faranno spingendo al massimo. Una gara fondamentale, vista la posizione in classifica dei positanesi che, in caso di sconfitta e vittoria della Temeraria, finirebbero in una rischiosa zona play out.

Arbitraggio della gara affidato ad Alfieri dalla sezione di Nola, con i guardalinee Di Palma ed Esposito.

Tra poche ore tutti allo stadio di Montepertuso a sostenere i nostri ragazzi!