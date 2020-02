Mondo Gatto: Oggi e’ la mia Festa!

L’aver scelto proprio il 17 febbraio per festeggiare questi felini misteriosi ha validi motivi: il mese di febbraio è dell’Acquario, dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi, quali sono appunto i felini ma anche il mese delle streghe, spesso associate ai gatti nel Medio Evo; in antico romano 17 si scrive XVII, il cui anagramma è la parola VIXI, “ho vissuto”, parola appropriata dato che, per tradizione i gatti, beneficerebbero delle fatidiche 7 vite; Secondo la tradizione nordica invece, il significato sarebbe quello di “1 volta morirò e 7 vivrò”, infatti per questo lì il numero 17 porterebbe fortuna; Gli antichi Egizi addirittura li veneravano ed avevano anche una dea, Bastet con il corpo da donna e il volto da gatto.