Il mondo del calcio piange Luciano Gaucci.

Il mondo del calcio piange Gaucci, lo storico presidente del Perugia che, in cinque anni, portò la squadra dalla serie C alla A e in Coppa Uefa, lanciando giocatori importanti come Materazzi e Nakata. E’ morto all’età di 81 anni a Santo Domingo, dove si era rifugiato per sfuggire alle accuse di bancarotta fraudolenta, in conseguenza al fallimento della sua società. Dopo aver patteggiato e usufruito di un indulto, aveva deciso di rimanere ai Caraibi. Di seguito le parole di Daniele Daino, ex dirigente sportivo che ha così esprfesso il suo cordoglio: “Ho avuto la fortuna di giocare nel Perugia più forte degli ultimi 30 anni …era l’anno 2000 e il Presidente aveva un nome e cognome …Luciano Gaucci ….R.I.P Presidente le mie più sentite condoglianze ai figli Alessandro e Riccardo e a tutta la famiglia …che la terra ti sia lieve …fai buon viaggio”.