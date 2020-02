È il momento di collaborare: Ambiente, Stato e Chiesa

Ieri, venerdì 21 febbraio, nella splendida cornice di Villa Fiorentino a Sorrento, si è tenuto un convegno di studi dal titolo “Il principio di leale collaborazione tra Stato e confessioni religiose per la tutela dell’ambiente”. Un incontro in cui si sono susseguite relazioni di professori universitari ed esperti del settore, i quali hanno magistralmente spaziato dall’ambito costituzionale a quello fiscale, fino ad affrontare i principi di tutele e competenze tra gli ordini di Stato e Chiesa. L’ambiente è oggi uno dei più grandi fenomeni da affrontare, viste le ingenti conseguenze che si stanno registrando negli ultimi tempi nel mondo intero. Ancora una volta la parola chiave si concretizza nel concetto di “sostenibilità”. La Terra è un bene prezioso che ci è stato consegnato e noi tutti abbiamo il dovere di rispettarlo e proteggerlo, non tanto per cambiare i nostri giorni, bensì per permettere alle generazioni future di vivere e crescere in un mondo pulito, senza limiti e ripercussioni sulla salute.

Complimenti a chi si è prestato per la disponibilità e per l’organizzazione dell’incontro, alla Fondazione Sorrento, all’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare e all’Università Federico II di Napoli.