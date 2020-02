Minori. Prevenzione coronavirus: il sindaco Andrea Reale parte dalle scuole e dai più piccoli

Costiera amalfitana, Minori. Il sindaco della città del gusto, Andrea Reale, parte dalle scuole e dai bambini per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

“Le linee guida ministeriali danno grande importanza al lavaggio delle mani. – dice il primo cittadino di Minori – Siamo partiti da qui, dai nostri bambini, con il compito di insegnare ai propri genitori e parenti la corretta pulizia delle mani. Abbiamo inoltre elaborato un piano di intervento specifico per i nostri istituti scolastici per alzare ulteriormente l’attenzione sul piano dell’igiene. Il tutto in piena compatibilità con le attività scolastiche.

E poi il messaggio ai genitori: “Mi raccomando, ascoltate i vostri bimbi e imparate anche voi la corretta pulizia delle mani.”