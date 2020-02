Minori/Maiori, Giorno del Ricordo: manifesti per onorare i martiri delle foibe

Manifesti per il Giorno del Ricordo, sono stati affissi tra Minori e Maiori per ricordare i martiri delle Foibe, italiani vittime di eccidi di massa al confine tra Italia e Jugoslavia, nel Secondo Dopoguerra. Proprio ieri il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha definito questa tragedia una “sciagura nazionale”, dove “disinteresse e noncuranza si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi”. Matteo Cobalto di Fratelli d’Italia Costa d’Amalfi, commenta così questa iniziativa del proprio Coordinamento:

In occasione della Giornata Nazionale del Ricordo del 10 Febbraio, come ogni anno, abbiamo provveduto a confermare simbolicamente la continuità di quella memoria che il popolo italiano quanto meno deve in tributo ai connazionali giuliano dalmati istriani barbaramente infoibati o costretti ad abbandonare le proprie terre nel 1945 per opera del regime comunista jugoslavo e col plauso dei partigiani italiani. Lo abbiamo fatto con dei manifesti pubblici, che da soli basterebbero a sopperire una negligenza ed un voluto silenzio delle amministrazioni comunali locali, a partire dalla “democratica” Minori che è sempre prima nelle retoriche di ogni ricorrenza nazionale, fatta ovviamente eccezione di questa. I residui della cultura sessantottina, paladini di una sinistra lontana dal popolo e dai lavoratori perseverano nel nascondere memorie scomode annidati nelle assisi che pur dovrebbero invece rappresentare tutti i cittadini, senza distinzioni. Ormai tutti riconoscono l’ipocrisia e l’incoerenza di cui è farcita la costante morale che essi propinano in ogni occasione, così come tutti sfuggono per fortuna ai tentativi di insabbiare vergognosamente, ancora dopo 70 anni, la verità di un genocidio ai danni di italiani dettato dall’odio comunista.