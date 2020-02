Minori. Lavori di pulizia dei tratti interessati dai fenomeni torrenziali dello scorso mese di dicembre

Minori, costiera amalfitana. L’Amministrazione Comunale rende noto che, dopo gli ultimi fenomeni torrenziali dello scorso mese di dicembre si è provveduto, oltre ai numerosi interventi di pulizia delle varie aste torrentizie, anche alla pulizia del tratto del canalone sottostante la strada di Villamena e più precisamente nel tratto scoperto denominato “Butto della Madonna”. Il predetto tratto è stato svuotato e pulito dai cumuli di terra e vegetazione evitando che, in caso di forti piogge, diventasse un pericolo per i numerosi frequentatori. Tale intervento ha evitato il pericolo di alzamento del livello dell’acqua con conseguente tracimamento sulla stradina comunale. Tutto ciò è stato possibile con gli interventi, in sinergia, con la Regione Campania.